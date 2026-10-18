Переезд за границу для советской актрисы редко был просто сменой адреса. За ним стояли любовь, брак, семейные обстоятельства, а иногда — усталость от того, что привычная профессиональная среда перестала давать работу.
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