Стоимость пшеницы в России резко снизилась на фоне экспортных ограничений

К концу июля 2026 года цены на пшеницу третьего класса в европейской части России снизились до 13,5 тысячи рублей за тонну при покупке со склада или элеватора, а пшеницы четвертого класса — до 12,2 тысячи рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии