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FiNE NEWS

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Стоимость пшеницы в России резко снизилась на фоне экспортных ограничений

К концу июля 2026 года цены на пшеницу третьего класса в европейской части России снизились до 13,5 тысячи рублей за тонну при покупке со склада или элеватора, а пшеницы четвертого класса — до 12,2 тысячи рублей.

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