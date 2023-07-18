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Смерчи заметили в прибрежных водах под Туапсе

Смерчи заметили в прибрежных водах под Туапсе

В Краснодарском крае звучат тревожные сирены. Они оповещают жителей о штормовом предупреждении. На Туапсинский и соседние районы обрушился ливень, реки выходят из берегов.

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