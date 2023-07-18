Смерчи заметили в прибрежных водах под Туапсе

В Краснодарском крае звучат тревожные сирены. Они оповещают жителей о штормовом предупреждении. На Туапсинский и соседние районы обрушился ливень, реки выходят из берегов.
Популярные статьи
- «Шутки кончились»: Соловьев потребовал немедленно ударить ядерными ракетами по Западу
- «Удар будет нанесен 11-12 июля» — Вучич предсказал поражение России и сделал неутешительный прогноз для россиян
- Песков уже оправдывает Турцию: Что скажет Путин о том, как Эрдоган снова обманул и нарушил договоренности
Свежие комментарии