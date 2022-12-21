Подставная поездка Зеленского в Артёмовск: Раскрыты подробности политического пиар-хода

Накануне Владимир Зеленский организовал подставную поездку в Артёмовск. Раскрыты подробности политического пиар-ходаПоездка украинского президента Владимира Зеленского в Артёмовск оказалась подставной и была придумана ради героизации политика.
Накануне Владимир Зеленский организовал подставную поездку в Артёмовск. Раскрыты подробности политического пиар-ходаПоездка украинского президента Владимира Зеленского в Артёмовск оказалась подставной и была придумана ради героизации политика.
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