Церковный праздник преставления Иоанна Богослова, святого апостола и евангелиста, отмечают 9 октября 2023 года ClickioПравославный праздник преставления святого апостола Иоанна Богослова отмечается 9 октября 2023 года во всем православном мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии