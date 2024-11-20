Казус лития

​Китай опускает цены и не отпускает литийFlickr читайте на monocle.ru​Китай опускает цены и не отпускает литий​Мировой лидер в производстве лития Albemarle считает, что экономически невыгодно создавать цепочки поставок в Северной Америке и Европе для того, чтобы побороться с Китаем за контроль над жизненно важными для современной промышленности видами сырья.