Казус лития

Китай опускает цены и не отпускает литийFlickr читайте на monocle.ruКитай опускает цены и не отпускает литийМировой лидер в производстве лития Albemarle считает, что экономически невыгодно создавать цепочки поставок в Северной Америке и Европе для того, чтобы побороться с Китаем за контроль над жизненно важными для современной промышленности видами сырья.
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