Попытками ограничить международное сотрудничество в Арктике Евросоюз демонстрирует свой неоколониальный менталитет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый «Теремок». ...
- И «Достучаться до л...
- Глава минобороны ...
Откуда у этой Колыванской дуры колониальный менталитет? Эстония всегда была под властью другого государства. У нее менталитет раба. Как говорил Цицерон: «Раб не хочет стать свободным, он хочет иметь своих рабов»