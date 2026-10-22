“Georgia’s early voting surge is fueled by a growing geographic divide, with voters in metro Atlanta’s suburbs and other more populous areas casting ballots well ahead of their 2022 pace while much of rural Georgia lags behind,” the Atlanta Journal-Constitution reports.
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