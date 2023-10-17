Сегодня пятая годовщина шутинга в Керчи Ужасная трагедия произошла 17 октября 2018 года, когда студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего открыл стрельбу из ружья по всем, кто находился в здании.