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90 лет спустя: всероссийское движение "Ворошиловский стрелок" возродилось в Уссурийске

90 лет спустя: всероссийское движение "Ворошиловский стрелок" возродилось в Уссурийске

В среду, 2 ноября, в Приморье возобновилась давняя стрелковая традиция. Впервые с первой половины прошлого века в крае провели квалификационные испытания на присвоение звания "Ворошиловский стрелок".

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