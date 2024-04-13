Дама по ошибке получила на свой счёт ₽1 млн, не захотела возвращать деньги отправителю и по своей неопытности теперь может реально сесть

СМИ рассказали о 29-летнем гражданине, который прошлым летом будучи в Грозном отправил через банк 1 090 000 рублей своей матери в Воронеж, но при наборе номера расчётного счета операционистка ошиблась и деньги пришли на банковский счёт 31-летней жительницы Воронежа (судя по фото, кажется, цыганке).