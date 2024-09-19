Бузулук 6:2 Иловля 🔥🔥🔥 Сегодня в р.п. Средняя Ахтуба стартовали 40-е СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Волгоградской области.
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Бузулук 6:2 Иловля 🔥🔥🔥 Сегодня в р.п. Средняя Ахтуба стартовали 40-е СЕЛЬСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ Волгоградской области.