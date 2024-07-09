Депозиты и денежный рынок готовятся к заметному повышению ключевой ставки по-разному

Примечательная метаморфоза произошла с депозитами и денежным рынком.Чаще денежный рынок (по умолчанию это однодневные сделки РЕПО с ЦК) имеет доходность чуть выше средней ставки депозита (берем ее из статистики Банка России).
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