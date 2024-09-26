Со звездами к «быкам»: сумеет ли «Зенит» победить «Краснодар»

Первая треть нынешнего розыгрыша чемпионата России завершится двумя суперматчами. В предстоящем 10-м туре национального первенства встретятся два лидера турнира — идущий вторым «Краснодар» примет на своем поле занимающий первое место петербургский «Зенит».
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