«Хочу сниматься в романтических фильмах»: Леон Кемстач рассказал, почему у него нет возлюбленной

Леон Кемстач рассказал о личной жизни и о том, какая девушка должна быть рядом с ним. 16-летний актер признался, что пользуется большим вниманием со стороны юных поклонниц после своей роли в сериале «Слово пацана.
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