Юрист Зернов: за неправильное вывешивание флагов на праздники грозит штраф

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Юрист-эксперт адвокат Олег Зернов предупредил, что за неправильное вывешивание флагов на майские праздники человек может получить штраф до 150 тысяч рублей для юридических лиц и до 3 тысяч рублей для физических.