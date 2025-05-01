Юрист Зернов: за неправильное вывешивание флагов на праздники грозит штраф

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Юрист-эксперт адвокат Олег Зернов предупредил, что за неправильное вывешивание флагов на майские праздники человек может получить штраф до 150 тысяч рублей для юридических лиц и до 3 тысяч рублей для физических.
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