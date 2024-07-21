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В Пензе планируют озеленение центральной набережной

Жители Пензы пожаловались в соцсетях на состояние набережной у «Ростка». Одна из горожанок выразила мнение, что общественная территория выглядит «лысой, неуютной и скучной» из-за нехватки деревьев, цветов, мест для досуга и водных аттракционов.

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