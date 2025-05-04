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«Мужа нужно держать, не ослабляя хватку, иначе его уведёт другая»?

«Мужа нужно держать, не ослабляя хватку, иначе его уведёт другая»?

Одна женщина, которая называет себя коучем и экспертом по отношениям, учит других женщин, как удержать мужа.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Правильно гласит японская мудрость.
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16 час.
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