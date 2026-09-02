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Хайтек+

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Разработан простой и функциональный "динамик для одного слушателя"

Разработан простой и функциональный "динамик для одного слушателя"

Свет распространяется по прямым линиям, и его легко сфокусировать в луч. Звук же, напротив, расходится во все стороны, заполняя все пространство вокруг.

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