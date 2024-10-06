Три человека пострадали в результате пожара в торговом центре в Каспийске

Три человека пострадали в результате пожара в торговом здании на территории выставочного центра в дагестанском Каспийске, их госпитализируют в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы в Махачкале.
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