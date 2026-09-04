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Царьград

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India Today: Житель Индии вернулся живым через месяц после кремации

India Today: Житель Индии вернулся живым через месяц после кремации

В штате Одиша, Индия, Санатан Наик, пропавший 27 июля, вернулся домой спустя месяц после кремации тела, ошибочно опознанного его семьей.

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