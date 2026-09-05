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Регионы России

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Путин поддержал снижение ставок ипотеки для многодетных семей

Путин поддержал снижение ставок ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин 5 сентября поддержал предложение уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей при покупке или строительстве дома.

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