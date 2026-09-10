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ПВО сбила 448 украинских беспилотников над Россией за ночь

ПВО сбила 448 украинских беспилотников над Россией за ночь

Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны.

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