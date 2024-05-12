БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пашинян заставляет Армению предать память о Великой Отечественной войне

Пашинян заставляет Армению предать память о Великой Отечественной войне

Говорят, что если у народа отобрать память, то он перестаёт сущестовать. В том, что это истинная правда, можно убедиться на примере Армении, где ставленник Запада и предатель Никол Пашинян усердно отрабатывает свои 30 сребрянников, уничтожая независимость Армянского государства.

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