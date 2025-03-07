Почему кошек называют пушистыми провидцами, и какие знаки они подают перед приходом большой беды

Кошки – это не просто домашние питомцы, а загадочные существа, обладающие удивительной интуицией. Их поведение иногда кажется нам странным, но может ли оно предупреждать о надвигающихся неприятностях? Многие владельцы кошек отмечают, что их пушистые друзья ведут себя необычно перед важными событиями, особенно перед бедами.