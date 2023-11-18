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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Логинов: «Призовые не были основной причиной выступать на Кубке МЛКБ. Сюда приехали все сильнейшие, это полноценный старт»

Чемпион мира 2020 года занял 13-е место в масс-старте Лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске. «Сюда приехали все сильнейшие, поэтому это уже более чем полноценный старт», – сказал Логинов.

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