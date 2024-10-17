Александр Дудинов: Сотрудница ЦСО Черноморского района стала победителем республиканского конкурса профессионального мастерства

Сотрудница ЦСО Черноморского района стала победителем республиканского конкурса профессионального мастерстваВ Минтруда Крыма подведены итоги третьего этапа конкурса лучший по профессии в учреждениях социального обслуживания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии