Актриса Наталия Медведева опубликовала фото с сыновьями

Звезда КВН и Comedy Woman Наталия Медведева показала своих повзрослевших детей. Юмористка рассказала, что устроила для младшего сына праздник в парке развлечений в день его рождения.
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