Моуринью об игре низким и высоким блоком: «Всегда стараюсь адаптироваться к игрокам. Мой «Интер» мог три дня сидеть в обороне и чувствовать себя комфортно. Нам бы не забили даже под дулом пистолета»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью рассказал о том, какой предпочитает видеть свою команду. – Как со временем изменилось ваше отношение к игре с высоким и низким блоком? – Одно дело – то, что ты хочешь, и совсем другое – то, что ты можешь делать с имеющимися у тебя футболистами.