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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью об игре низким и высоким блоком: «Всегда стараюсь адаптироваться к игрокам. Мой «Интер» мог три дня сидеть в обороне и чувствовать себя комфортно. Нам бы не забили даже под дулом пистолета»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью рассказал о том, какой предпочитает видеть свою команду.  – Как со временем изменилось ваше отношение к игре с высоким и низким блоком? – Одно дело – то, что ты хочешь, и совсем другое – то, что ты можешь делать с имеющимися у тебя футболистами.

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