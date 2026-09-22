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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Галатасарай» Батракова стал единоличным фаворитом чемпионата Турции. После 6 туров клуб делит первое место в таблице с «Амедспором»

Букмекеры обновили котировки на чемпионат Турции. Перед сезоном рейтинг фаворитов возглавляли «Галатасарай» и «Фенербахче» – у обоих коэффициент на титул составлял 2.

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