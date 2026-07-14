Нигерия нарастила добычу нефти до максимума за 6 лет в июне

Нигерия уверенно возвращает себе статус одного из ключевых игроков мирового нефтяного рынка. По итогам июня страна достигла самого высокого уровня добычи более чем за 6 лет, не только выполнив обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, но и превысив установленную квоту.
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