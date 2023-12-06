Названы три главные причины старения кожи

По словам косметологов, самым важным для состояния кожи является количество сна.Образ жизни, воздействие ультрафиолета и стрессы на сегодняшний момент признаны самими важными факторами, влияющими на сохранение молодости кожи.
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