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Названы три главные причины старения кожи

Названы три главные причины старения кожи

По словам косметологов, самым важным для состояния кожи является количество сна.Образ жизни, воздействие ультрафиолета и стрессы на сегодняшний момент признаны самими важными факторами, влияющими на сохранение молодости кожи.

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