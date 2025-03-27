Как использовать воду после отваривания макарон?

Sema

Спасибо за советы, как можно с пользой применять отвар от макарон. Там, где дефицит пресной воды, такие советы придутся ко двору в виде экономии. В будущем, такой способ вторичного применения подобного бульона, возможно будет кем-то применяться, но проблема дефицита пресной воды будет решена, благодаря нашему заботливому Творцу. В Божьем Слове говорится: «Ты послал источники в долины: между горами текут, поят всех полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля» (Псалом 103:10-13).