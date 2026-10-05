Сегодня в Музее обороны Москвы открылась выставка "Чекисты на защите столицы", приуроченная к важной дате: 5 октября 1941-го года Государственный комитет обороны принял постановление о защите города.
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