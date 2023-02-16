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Судья не поставил пенальти в пользу «Юве» на 95-й минуте после ВАР. Футболист «Нанта» сыграл рукой в штрафной, но судья увидел фол туринцев

Судья не поставил пенальти в пользу «Юве» на 95-й минуте после ВАР. Футболист «Нанта» сыграл рукой в штрафной, но судья увидел фол туринцев

В матче «Ювентус» – «Нант» (1:1) случился неоднозначный эпизод. На 95-й минуте Бремер выпрыгнул в полутора метрах от ворот и пробил головой.

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