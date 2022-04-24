Мировое обозрение

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В Канаде предупредили о рисках для беженцев с Украины

В Канаде предупредили о рисках для беженцев с Украины

Источник: Brunno Covello / dpa / Global Look Press Оттава, 24 апреля. Правозащитники в Канаде предупреждают об угрозе эксплуатации украинских беженцев, тысячи которых прибыли в страну за последний месяц.

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