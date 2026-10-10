В Архангельске открыли проезд по Троицкому проспекту

Транспортное сообщение на пересечении проспекта Троицкий и улицы Комсомольской возобновлено после завершения ремонтных работ, автобусы вернулись к обычным маршрутам.
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