AmericanFortress предлагает защиту криптовалютных кошельков от квантовых атак без миграции средств

Компания в области блокчейн-безопасности AmericanFortress представила криптографическую схему, которая, по ее словам, может защитить существующие криптовалютные кошельки от будущих квантовых атак без необходимости перемещения средств, смены ключей или изменения адресов кошельков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии