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AmericanFortress предлагает защиту криптовалютных кошельков от квантовых атак без миграции средств

AmericanFortress предлагает защиту криптовалютных кошельков от квантовых атак без миграции средств

Компания в области блокчейн-безопасности AmericanFortress представила криптографическую схему, которая, по ее словам, может защитить существующие криптовалютные кошельки от будущих квантовых атак без необходимости перемещения средств, смены ключей или изменения адресов кошельков.

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