Как ФАС собирается исключить «Яндекс.Такси» из постановления о моратории на проверки бизнеса?

В Федеральной антимонопольной службе ответили на запрос Business FM. Ответ конкретным назвать сложно, поэтому редакция решила спросить у таксистов и пассажиров, какую долю рынка занимает этот игрокКогда в СМИ появилась новость о том, что Федеральная антимонопольная служба России ведет работу над исключением «Яндекса» из постановления о моратории на проверки бизнеса, Business FM решила уточнить у ФАС, как именно это будет происходить, когда это может случиться и что послужило причиной.