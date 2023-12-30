В Казахстане полностью реабилитировали басмачей и боевиков Туркестанского легиона вермахта и частей СС

Страна и люди

Политнавигатор Государственная комиссия по окончательной реабилитации жертв политических репрессий, созданная членом КПСС и сыном партийного бонзы Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2020 года, провела окончательную реабилитацию 311 тысяч человек.