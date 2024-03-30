Источник «360»: эвакуацию людей начали из горящего дома на Озерной улице Москвы

Пожар охватил квартиру 19-этажного дома на Озерной улице на западе Москвы. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, находившийся внутри горящего помещения мужчина самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли прибывшие на место пожарные.
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