Эта специя защитит организм от паразитов: ее польза неоценима

Специалист по питанию и натуропат Юлия Шарова рассказала об уникальных свойствах сушеной гвоздики. Всего три-четыре сухих бутона этой пряности утром натощак спасут вас от размножения паразитов, снизят кислотность и сделают дыхание свежим.
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