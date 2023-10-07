Эта специя защитит организм от паразитов: ее польза неоценима

Специалист по питанию и натуропат Юлия Шарова рассказала об уникальных свойствах сушеной гвоздики. Всего три-четыре сухих бутона этой пряности утром натощак спасут вас от размножения паразитов, снизят кислотность и сделают дыхание свежим.