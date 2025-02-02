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Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания

Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания

Психолог Анжелика Полина сообщила, что для профилактики выгорания важно уметь отдыхать от работы. Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания «Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания», – заявила Полина в беседе с порталом.

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