Психолог Анжелика Полина сообщила, что для профилактики выгорания важно уметь отдыхать от работы. Психолог назвала нежелание идти на работу среди признаков выгорания «Стабильное нежелание идти на работу, тревога и раздражительность являются симптомами эмоционального выгорания», – заявила Полина в беседе с порталом.