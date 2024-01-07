Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.
Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше
Комментарии
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Ольга Бажулина
В говорите о конкретном хорошем враче, а в статье делается анализ здравоохранения. Вообще напрягает, что в районной поликлинике Екатеринбурга почти нет русских лиц. Пример: пришла к гинекологу. Как положено одела маску, бахилы,пальто сдала в гардероб. передо мной зашла женщина с мужчиной в верхней одежде, без маски и бахил. через 15 мин они позвали в кабинет еще одну женщину. Когда они выходили, врач говорил, что надо бы все равно оформить страховой полис, ведь он делается быстро. Догадайтесь какой национальности были пациенты и врач. Мой прием длился не более 5 минут. и Т.Д. У КАЖДОГО ВРАЧА. Напрягает. Такое впечатление что не они у нас, а мы попросились к ним.
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
потому что в мед университетах продажные руководители и с мигрантов берут доллары и русские -свои уже не нужны .А может пора прекратить разрешать поступать в наши университеты мигрантам за бабло а то вообще запретить учиться во всех заведениях России .А то что получается чурки уже в полиции крышуют своих , чурки медики гробят русских людей безнаказанно и скоро русским будет конец из за жадности одних личностей .
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13 час.
Владимир Елкин
Заметка вышла вовремя. Спасибо автору, что затронул важнейший для России вопрос!
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12 час.
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