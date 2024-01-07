Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 735 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Грузины не мигранты они никогда не работали и работать не будут это урла сбежавшая с родины а потому их надо давить к...282 УК РФ и 8 лет...
  • Владимир Михальков
    До хера ты жидяра понимаешь в колбасных объедках Сталин  больше давил кавказцев чем русских потому что знал кто они т...282 УК РФ и 8 лет...
  • Владимир Морж
    30 лет пропаганды, и все украинцы станут русскими.Как нам подружить...

Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Бажулина
В говорите о конкретном хорошем враче, а в статье делается анализ здравоохранения. Вообще напрягает, что в районной поликлинике Екатеринбурга почти нет русских лиц. Пример: пришла к гинекологу. Как положено одела маску, бахилы,пальто сдала в гардероб. передо мной зашла женщина с мужчиной в верхней одежде, без маски и бахил. через 15 мин они позвали в кабинет еще одну женщину. Когда они выходили, врач говорил, что надо бы все равно оформить страховой полис, ведь он делается быстро. Догадайтесь какой национальности были пациенты и врач. Мой прием длился не более 5 минут. и Т.Д. У КАЖДОГО ВРАЧА. Напрягает. Такое впечатление что не они у нас, а мы попросились к ним.
Ответить
14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
потому что в мед университетах продажные руководители и с мигрантов берут доллары и русские -свои уже не нужны .А может пора прекратить разрешать поступать в наши университеты мигрантам за бабло а то вообще запретить учиться во всех заведениях России .А то что получается чурки уже в полиции крышуют своих , чурки медики гробят русских людей безнаказанно и скоро русским будет конец из за жадности одних личностей .
Ответить
13 час.
Владимир Елкин
Заметка вышла вовремя. Спасибо автору, что затронул важнейший для России вопрос!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх