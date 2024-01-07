Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Ольга Бажулина

В говорите о конкретном хорошем враче, а в статье делается анализ здравоохранения. Вообще напрягает, что в районной поликлинике Екатеринбурга почти нет русских лиц. Пример: пришла к гинекологу. Как положено одела маску, бахилы,пальто сдала в гардероб. передо мной зашла женщина с мужчиной в верхней одежде, без маски и бахил. через 15 мин они позвали в кабинет еще одну женщину. Когда они выходили, врач говорил, что надо бы все равно оформить страховой полис, ведь он делается быстро. Догадайтесь какой национальности были пациенты и врач. Мой прием длился не более 5 минут. и Т.Д. У КАЖДОГО ВРАЧА. Напрягает. Такое впечатление что не они у нас, а мы попросились к ним.