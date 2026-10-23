МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международного форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Красноярске.
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