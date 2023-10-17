Россиянам рассказали, какие приложения нужно удалить со смартфона

Global Look Press/Christian Ohde/face to face Пользователь, скачивая бесплатную программу или игру на смартфон, может не только незаметно оформить дорогую подписку, но и помочь программам-шпионам следить за ним.
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