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Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо: сегодня я получила мандат

Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо: сегодня я получила мандат

Лидер предварительных выборов оппозиции Мария Корина Мачадо поблагодарила венесуэльских избирателей за поддержку, 23 октября сообщает издание Diario 2001 Сообщается, что Мачадо, лидирующая на праймериз оппозиции, заверила, что благодаря результатам выборов «получила мандат».

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