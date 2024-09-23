Литературные сокровища осени: классика и этника

В нашей подборке — «Моя жизнь среди индейцев», «Мисс Моул» и другие знаменитые произведения. Осень — идеальное время для уединения с книгой, когда за окном начинают идти дожди и можно закутаться в уютный плед.
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