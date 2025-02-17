Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа

Олимпийские отборы – непростая история для нашего фигурного катания. Оно помнит попадание Евгения Плющенко в Сочи через обросший мифами закрытый просмотр и разочарование Елизаветы Туктамышевой, упустившей все три шанса оказаться на Играх.