Чуть не повторили судьбу кота Твикса: проводница высадила шестерых пассажиров в зимнем лесу

Люди всю ночь провели на 30-градусном морозе.Пассажирский поезд №115 ехал по маршруту Томск – Адлер. В Екатеринбурге ночью в него села 20-летняя студентка, которой нужно было добраться до города Чернушки в Пермском крае.
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