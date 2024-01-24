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Царьград

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Чуть не повторили судьбу кота Твикса: проводница высадила шестерых пассажиров в зимнем лесу

Чуть не повторили судьбу кота Твикса: проводница высадила шестерых пассажиров в зимнем лесу

Люди всю ночь провели на 30-градусном морозе.Пассажирский поезд №115 ехал по маршруту Томск – Адлер. В Екатеринбурге ночью в него села 20-летняя студентка, которой нужно было добраться до города Чернушки в Пермском крае.

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